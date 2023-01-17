Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок

В Японии решили разработать новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок. Об этом во вторник пишет Yomiuri Shimbun. Боеголовки предназначены для нанесения ударов и создания помех в работе системы ПВО противника.
Также ракету планируется использовать в разведывательных целях. Производство прототипов может быть запущено уже в новом финансовом году, который начнется 1 апреля 2023 года. Новая ракета будет иметь дальность более 1 тыс. км. Запускаться она будет с высокомобильных установок.
По информации Yomiuri Shimbun, некоторые составляющие ракеты, в частности двигатель, министерство обороны страны разрабатывает еще с 2018 года.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида передал президенту США Джо Байдену намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk.
Предполагается, что эти ракеты должны стать частью программы по повышению способностей сил самообороны Японии наносить ответные удары по базам противника.