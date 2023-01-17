Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок

В Японии решили разработать новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок. Об этом во вторник пишет Yomiuri Shimbun. Боеголовки предназначены для нанесения ударов и создания помех в работе системы ПВО противника.

Фото: Kim Kyung-Hoon/Reuters Kim Kyung-Hoon/Reuters

Также ракету планируется использовать в разведывательных целях. Производство прототипов может быть запущено уже в новом финансовом году, который начнется 1 апреля 2023 года. Новая ракета будет иметь дальность более 1 тыс. км. Запускаться она будет с высокомобильных установок.

По информации Yomiuri Shimbun, некоторые составляющие ракеты, в частности двигатель, министерство обороны страны разрабатывает еще с 2018 года.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида передал президенту США Джо Байдену намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk.