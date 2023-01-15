Убивший минимум 78 человек ангарский маньяк захотел в зону СВО

«Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы может даже не задумываясь согласился», — сказал Попков.