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31 минуту назад

Британия отправит Киеву ударные вертолеты, которые «изменят правила игры».

Майк Габриелян

Британия отправит Киеву ударные вертолеты «Апач», вооруженные ракетами "Хеллфайр", и это «изменит правила игры». Об этом пишет The Mirror, ссылаясь на источник в Минобороны.

Британия отправит Киеву ударные вертолеты, которые «изменят правила игры».
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Высокопоставленный источник сообщил, что «будет отправлено до четырех «Апачей», которые прибудут на Украину вслед за 10 основными боевыми танками «Челленджер 2».

«Апач изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», - заявил источник.

Он признал, что у России тысячи танков, поэтому «для нанесения стратегического удара потребуется более четырех «Апачей». Но поставки вертолетов станут «тактически важным шагом».

По его словам, Лондон отправит на Украину Apache AH64 E — самую современную версию, которая «может уничтожить несколько целей за секунды».

Каждый Apache может быть вооружен до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм пушкой. По мнению британских военных, четыре «вертолета могут за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков».

Один вертолет стоит около 70 миллионов фунтов стерлингов, и для его обслуживания требуется два пилота и команда техников.Приводимые в действие двигателем Rolls Royce, они развивают максимальную скорость 186 миль в час и могут одновременно обнаруживать более 250 потенциальных целей.

Сообщается, что «Апачи», которые будут отправлены в Украину, будут аналогичны тем, на которых принц Гарри летал в Афганистане.

Сейчас Лондон перевооружает армейский авиационный корпус на данные вертолеты. К следующему году их должно быть 50.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «пощелкает» американские комплексы ПВО, если их поставят Киеву.

Армия,принц Гарри,Владимир Путин,НАТО,
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