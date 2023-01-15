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22 минуты назад

Дмитрий Рогозин рассказал, что боевой робот «Маркер» пройдет испытания в зоне СВО

Илья Родин

Боевая робототехническая платформа «Маркер» пройдет испытания в зоне проведения спецоперации, заявил в своем Telegram-канале руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Боевой робот «Маркер» пройдет испытания в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рогозин пояснил, что робот уже прошел предварительные испытания. Он был включен в систему охраны космодрома Восточный, обеспечивал контроль периметра его безопасности.

«Теперь ему (точнее, им - таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение на Донбассе», - подчеркнул руководитель группы.

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«Маркер» является совместным проектом НЦРТиБЭР ФПИ и НПО «Андроидная техника», отметил Рогозин. Он добавил, что робот обладает техническим зрением и автоматической системой управления, может самостоятельно выполнять поставленные боевые задачи.

Он пообещал, что расскажет позднее о результатах испытаний.

Армия,Дмитрий Рогозин,Фонд перспективных исследований,
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