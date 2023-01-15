Боевой робот «Маркер» пройдет испытания в зоне СВО

Боевая робототехническая платформа «Маркер» пройдет испытания в зоне проведения спецоперации, заявил в своем Telegram-канале руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

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Рогозин пояснил, что робот уже прошел предварительные испытания. Он был включен в систему охраны космодрома Восточный, обеспечивал контроль периметра его безопасности.

«Теперь ему (точнее, им - таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение на Донбассе», - подчеркнул руководитель группы.

«Маркер» является совместным проектом НЦРТиБЭР ФПИ и НПО «Андроидная техника», отметил Рогозин. Он добавил, что робот обладает техническим зрением и автоматической системой управления, может самостоятельно выполнять поставленные боевые задачи.