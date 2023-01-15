Российский смертоносный «Маркер» пройдет испытания в зоне СВО

Российский боевой робот «Маркер», называемый смертоносным, пройдет испытания в зоне СВО. Об этом сообщил в личном Telegram-канале руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Фото: НПО "Андроидная техника" НПО "Андроидная техника"

По словам Рогозина, ранее «Маркер» уже испытали в качестве системы охраны космодрома Восточный. Теперь несколько аналогичных машин отправят в Донбасс. Специалист отметил, что организацией испытаний робота занимается инспекторская группа «Царских волков».

В сентябре 2022 года в Научно-производственном объединении «Андроидная техника» рассказали, что в России обсуждается возможность начала серийного производства в интересах «Роскосмоса» и «Росгвардии» перспективного боевого робота «Маркер».