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36 минут назад

Российский смертоносный «Маркер» пройдет испытания в зоне СВО

Lenta.ru

Российский боевой робот «Маркер», называемый смертоносным, пройдет испытания в зоне СВО. Об этом сообщил в личном Telegram-канале руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Российский смертоносный «Маркер» пройдет испытания в зоне СВО
Фото: НПО "Андроидная техника"НПО "Андроидная техника"

По словам Рогозина, ранее «Маркер» уже испытали в качестве системы охраны космодрома Восточный. Теперь несколько аналогичных машин отправят в Донбасс. Специалист отметил, что организацией испытаний робота занимается инспекторская группа «Царских волков».

В сентябре 2022 года в Научно-производственном объединении «Андроидная техника» рассказали, что в России обсуждается возможность начала серийного производства в интересах «Роскосмоса» и «Росгвардии» перспективного боевого робота «Маркер».

В том же месяце ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО «Андроидная техника» сообщил, что боевой робот «Маркер» может стать носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе.

Армия,Дмитрий Рогозин,Росгвардия,Роскосмос,
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