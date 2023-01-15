МО Британии опровергло статью Mirror о планах передать Киеву вертолеты Apache

Минобороны Великобритании опровергло статью издания The Mirror о том, что страна планирует передать на Украину военные вертолеты Apache. Об этом сообщает корреспондент Sky News Дебора Хейнс в Twitter.
«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», — написала она.
С сайта газеты соответствующая статья уже удалена.
Ранее газета Mirror, ссылаясь на источник в сфере обороны, писала, что Великобритания планирует предоставить Украине до четырех военных вертолетов Apache после передачи танков Challenger 2.
По словам собеседника издания, Украине необходимо больше четырех вертолетов, чтобы их применение имело стратегическое значение. Он считает, что отправка Apache Британией является «важным шагом с тактической точки зрения».