МО Британии опровергло статью Mirror о планах передать Киеву вертолеты Apache

Минобороны Великобритании опровергло статью издания The Mirror о том, что страна планирует передать на Украину военные вертолеты Apache. Об этом сообщает корреспондент Sky News Дебора Хейнс в Twitter.

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«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», — написала она.

С сайта газеты соответствующая статья уже удалена.

Ранее газета Mirror, ссылаясь на источник в сфере обороны, писала, что Великобритания планирует предоставить Украине до четырех военных вертолетов Apache после передачи танков Challenger 2.