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12 минут назад

В ДНР предрекли катастрофические последствия получения Киевом ракет Sea Sparrow

Елена Прошина

Ракеты Sea Sparrow, которые США намерены поставить Украине для вооружения наземной системы противовоздушной защиты, предназначены для морских зенитных комплексов. Их применение может сопровождаться случайным попаданием по жилым домам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Народную милицию (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

В ДНР предрекли катастрофические последствия получения Киевом ракет Sea Sparrow
Фото: WIKIPEDIAWIKIPEDIA

Представитель НМ пояснил, что разница между морским и наземным использованием комплексом значительна, адаптация часто требует много сил и времени. По его словам, основные трудности заключаются в системе обнаружения и целеуказания, а также сопряжения систем управления ракеты и ЗРК. Собеседник добавил, что никто не знает, как это все будет работать.

Он также напомнил, что противовоздушная система Украины уже регулярно наносит случайные удары по жилым кварталам. Подобные случаи могут участиться, заключил представитель НМ.

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