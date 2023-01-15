В ДНР предрекли катастрофические последствия получения Киевом ракет Sea Sparrow

Ракеты Sea Sparrow, которые США намерены поставить Украине для вооружения наземной системы противовоздушной защиты, предназначены для морских зенитных комплексов. Их применение может сопровождаться случайным попаданием по жилым домам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Народную милицию (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

Представитель НМ пояснил, что разница между морским и наземным использованием комплексом значительна, адаптация часто требует много сил и времени. По его словам, основные трудности заключаются в системе обнаружения и целеуказания, а также сопряжения систем управления ракеты и ЗРК. Собеседник добавил, что никто не знает, как это все будет работать.