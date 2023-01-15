Мобилизация: последние новости на сегодня 15 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 января 2023, в материале «Рамблера».

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Курским мобилизованным передали теплые вещи

Курским военнослужащим, призванным на фронт в рамках частичной мобилизации, передали груз для оборудования новых инженерных сооружений на Купянском направлении. Об этом сообщает портал «KurskCity.ru».

Уточняется, что груз был собран Правительством Курской области и администрациями муниципальных образований. В состав вошли теплые вещи, различные строительные материалы, медикаменты, обогреватели и прочее необходимое имущество.

Ульяновским мобилизованным передали новую партию помощи

Мобилизованные для участия в боях на Украине получили гуманитарную помощь. Ее передал депутат Ульяновской Городской Думы Рамиль Абитов в ходе посещения полевой войсковой части, передает ULPRESSA.

Как говорится в публикации, парламентарий осмотрел условия, в которых военнослужащие проходили подготовку перед отправкой на Украину, и пообщался с бойцами. По его словам, солдаты сохраняют «оптимистичный настрой» и не жалуются на бытовые условия или качество подготовки. Депутат вручил им теплые вещи, тепловизор и несколько банок меда.

Губернатор Подмосковья помог семье мобилизованного провести газ в дом

В дом семьи одного из мобилизованных российских военнослужащих провели газ по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом говорится на сайте правительства Московской области.

В пятницу губернатор посетил Павлово-Посадский техникум и ознакомился с работой студентов, которые создают печки-буржуйки для участников сражений на Украине. В ходе своего визита он встретил охранника учебного заведения Андрея Румянцева, который оказался отцом одного из военных, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Румянцев рассказал, что в его дом до сих пор не проведен газ.