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9 минут назад

Посол Украины Боднар: бойцы «Азова»* восстановят страну

Ura.Ru

Бойцы нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в России) вернутся на Украину для восстановления государства. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Посол Украины предсказал будущие шаги бойцов «Азова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не могу много говорить из соображений безопасности, но мы надеемся, что придет время, и они (бойцы „Азова“ — прим. URA.RU) вернутся домой, будут способствовать восстановлению обороноспособности Украины, сыграют свою роль в восстановлении нашего государства», — заявил Василий Боднар в интервью «Укринформ».

По его словам, сейчас командиры нацбатальона находятся в Турции.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что одной из целей СВО является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. 23 марта газета «Известия» опубликовала расследование о деятельности «Азова». В нем утверждается, что бойцы батальона уничтожали данные, подтверждающие их причастность к преступлениям против мирных жителей Донбасса.

*Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ

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