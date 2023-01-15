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9 минут назад

Спецоперация на Украине 15 января: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 января 2023 года.

Спецоперация на Украине 15 января: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Экс-разведчик США спрогнозировал победу России на Украине

У России значительное превосходство над силами Украины, поэтому она одержит победу уже в 2023 году. Такое мнение выразил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis, передает РИА Новости.

«Россия одержит победу в этом году», — заявил он.

Риттер добавил, что российские власти не позволяли себе называть конкретные сроки, однако он уверен в своем прогнозе.

Бывший разведчик США отметил, что Украина несет большие потери, а поставки западного вооружения не улучшают ситуацию, так как слишком много техники разрушается на полях сражений, и вовремя произвести замену попросту невозможно.

Российский боец рассказал о спасении ребенка в Соледаре

Участник штурма города Соледара в ДНР рассказал, что подвергся обстрелу со стороны украинского снайпера, когда пытался отнести четырехлетнего ребенка в безопасное место. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащий рассказал, что несколько дней назад проходила операция по зачистке жилых домов в одном из кварталов города. В одном доме обнаружились местные жители. Солдат доложил об этом начальству и стал выводить людей на улицу, держа на руках ребенка. Тогда открылся огонь.

Военнослужащий утверждает, что ему пришлось покинуть место обстрела «стеночкой», а затем, когда мирные жители были в безопасности, продолжить зачистку.

В офисе Зеленского признали роковую ошибку ВСУ в Днепре

Причиной обрушения многоэтажного дома при взрыве в Днепре стала ошибка ВСУ. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен в список СМИ иностранных агентов), передает «Лента.ру».

Он рассказал, что инцидент случился по вине средств противовоздушной обороны Украины. Они сбили ракету, которая пролетала над городом, снаряд упал на подъезд и взорвался.

Ранее сообщалось, что в Днепре в результате взрыва погибли девять человек, еще 64 получили ранения.

Армия,Скотт Риттер,Алексей Арестович,Марк Фейгин,Владимир Зеленский,
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