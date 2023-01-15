В ВС РФ описали подробности военных действий на запорожском направлении

По его словам, российские артрасчеты наносят до 25 ударов в сутки по точкам противника.

«Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно», — заверил собеседник агентства.

Вечером в четверг, 12 января, Россия взяла под полный контроль город Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). Это, по данным Минобороны России, стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по украинским соединениям.