В ВС РФ описали подробности военных действий на запорожском направлении

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27 минут назад

Раскрыта интенсивность ударов ВС России на запорожском направлении

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Командир одного из артподразделений Вооруженных сил России раскрыл интенсивность ударов ВС России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российские артрасчеты наносят до 25 ударов в сутки по точкам противника.

«Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно», — заверил собеседник агентства.

Вечером в четверг, 12 января, Россия взяла под полный контроль город Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). Это, по данным Минобороны России, стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по украинским соединениям.

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