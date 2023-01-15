В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
45 минут назад

Подлодки проекта «Борей» становятся новой основой ядерного щита РФ

ТК «Звезда»

Основой ядерного щита Российской Федерации среди подлодок постепенно становятся корабли проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Причем их численность будет только расти, так как кораблестроительная программа в нашей стране выполняется очень строго. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота Андрей Юрков.

Российский военный рассказал о новой основе ядерного щита РФ
Фото: ТАССТАСС

«Еще года 3-4 назад данные корабли (проекта 667БДРМ) составляли основу морских стратегических ядерных сил. На данный момент они уже потихонечку пальму первенства отдают 955-му чистому проекту (“Борей”). Это такие подлодки как “Юрий Долгорукий”, “Владимир Мономах”, “Александр Невский”. А также проекту 955А. Численность (подлодок) будет расти, это не секрет, кораблестроительная программа выполняется в отношении наших кораблей строжайше», - заявил Юрков.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Баллистическая ракета. Подводный пуск своими глазами. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Съемочная группа программы отправилась в боевой поход на подводной лодке, чтобы отснять подводный запуск баллистической ракеты. А ведущий Алексей Егоров задался целью показать зрителям, что именно происходит на центральном посту атомного подводного крейсера в момент запуска ракеты, а также то, как выглядит сам момент старта под водой.

Россия задействовала в спецоперации танк Т-90М «Прорыв»

Армия,Андрей Юрков,Юрий Долгорукий,Алексей Егоров,Александр Невский,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители