Российский военный рассказал о новой основе ядерного щита РФ

Основой ядерного щита Российской Федерации среди подлодок постепенно становятся корабли проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Причем их численность будет только расти, так как кораблестроительная программа в нашей стране выполняется очень строго. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота Андрей Юрков .

«Еще года 3-4 назад данные корабли (проекта 667БДРМ) составляли основу морских стратегических ядерных сил. На данный момент они уже потихонечку пальму первенства отдают 955-му чистому проекту (“Борей”). Это такие подлодки как “ Юрий Долгорукий ”, “Владимир Мономах”, “ Александр Невский ”. А также проекту 955А. Численность (подлодок) будет расти, это не секрет, кораблестроительная программа выполняется в отношении наших кораблей строжайше», - заявил Юрков.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Баллистическая ракета. Подводный пуск своими глазами. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Съемочная группа программы отправилась в боевой поход на подводной лодке, чтобы отснять подводный запуск баллистической ракеты. А ведущий Алексей Егоров задался целью показать зрителям, что именно происходит на центральном посту атомного подводного крейсера в момент запуска ракеты, а также то, как выглядит сам момент старта под водой.