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30 минут назад

Минобороны раскрыло провокацию СБУ для дискредитации РФ

Елена Прошина

Служба Безопасности Украины может планировать провокации для дискредитации Вооруженных сил РФ в рамках зерновой сделки. К такому выводу пришел межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны России.

Минобороны раскрыло провокацию СБУ для дискредитации РФ
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, специальные службы Украины устанавливают мины в зернохранилищах населенного пункта Караичное Харьковской области. Предположительно, они собираются подорвать их и позже обвинить Россию в уничтожении запасов зерна на Украине, провоцировании голода и срыва зерновой сделки.

Министерство обороны отмечает, что провокацию планирует провести Служба Безопасности Украины, специалисты по минно-взрывному делу уже прибыли на место.

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Армия,Минобороны России,СБУ,
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