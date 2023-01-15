Минобороны раскрыло провокацию СБУ для дискредитации РФ

Служба Безопасности Украины может планировать провокации для дискредитации Вооруженных сил РФ в рамках зерновой сделки. К такому выводу пришел межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны России.

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Как говорится в сообщении, специальные службы Украины устанавливают мины в зернохранилищах населенного пункта Караичное Харьковской области. Предположительно, они собираются подорвать их и позже обвинить Россию в уничтожении запасов зерна на Украине, провоцировании голода и срыва зерновой сделки.