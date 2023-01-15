Британский премьер призвал форсировать поставки оружия на Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал партнеров и союзников форсировать поставки вооружения на Украину . Об этом заявили в канцелярии британского премьера.

"[Сунак] призывает союзников как можно скорее развернуть запланированную поддержку на 2023 год, чтобы добиться максимального эффекта", - указывается в заявлении.

По его словам, дипломатическая и военная поддержка Киева со стороны Великобритании будет наращиваться в ближайшие недели. В свою очередь, члены министерства обороны и безопасности Великобритании выразили мнение, что "Россия отстает из-за проблем с пополнением запасов и резкого падения морального духа".