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50 минут назад

Британский премьер Сунак призвал форсировать поставки оружия на Украину

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал партнеров и союзников форсировать поставки вооружения на Украину. Об этом заявили в канцелярии британского премьера.

Британский премьер призвал форсировать поставки оружия на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"[Сунак] призывает союзников как можно скорее развернуть запланированную поддержку на 2023 год, чтобы добиться максимального эффекта", - указывается в заявлении.

По его словам, дипломатическая и военная поддержка Киева со стороны Великобритании будет наращиваться в ближайшие недели. В свою очередь, члены министерства обороны и безопасности Великобритании выразили мнение, что "Россия отстает из-за проблем с пополнением запасов и резкого падения морального духа".

Ранее в правительстве Британии официально заявили о поставке танков Challenger 2 для вооруженных сил Украины. В частности, в республику будет поставлены 14 британских танков.

Армия,Риши Сунак,
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