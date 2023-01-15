В ДНР заявили об обстреле ВСУ Горловки

Вооруженные силы Украины совершили обстрел Никитовского района Горловки, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Фото: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сказано в сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что украинские войска в понедельник, 9 января, 13 раз совершили обстрел различных населенных пунктов в Донецкой народной республике.

До этого мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что украинские войска подвергли обстрелу центр города, в результате снаряд разорвался на территории психоневрологической больницы.