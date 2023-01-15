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1 час назад

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по ней три снаряда калибра 155 мм

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины совершили обстрел Никитовского района Горловки, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ДНР заявили об обстреле ВСУ Горловки
Фото: RFE/RL/SERHII NUZHNENKORFE/RL/SERHII NUZHNENKO

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сказано в сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что украинские войска в понедельник, 9 января, 13 раз совершили обстрел различных населенных пунктов в Донецкой народной республике.

До этого мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что украинские войска подвергли обстрелу центр города, в результате снаряд разорвался на территории психоневрологической больницы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Санкции,Иван Приходько,Владимир Путин,
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