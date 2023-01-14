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39 минут назад

Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию

Рамблер

В Таллин прибыл с визитом эскадренный миноносец ВМС США Roosevelt. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американской дипмиссии в Эстонии.

Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В посольстве пояснили, что корабль прибыл в Таллин «с плановым визитом для дозаправки и пополнения запасов». Кроме того, морякам будет предоставлена возможность посетить город.

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Ранее сообщалось, что в Прибалтику прибыли после учений четыре американских военных корабля.

В частности, в порту Клайпеды пришвартовались два десантных корабля-дока (Arlington и Gunston Hall) и десантный корабль Kearsarge. Ракетный эсминец Paul Ignatius был направлен в Таллин.

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