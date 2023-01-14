Эсминец ВМС США USS Roosevelt прибыл в Эстонию

В Таллин прибыл с визитом эскадренный миноносец ВМС США Roosevelt. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американской дипмиссии в Эстонии.
В посольстве пояснили, что корабль прибыл в Таллин «с плановым визитом для дозаправки и пополнения запасов». Кроме того, морякам будет предоставлена возможность посетить город.
Ранее сообщалось, что в Прибалтику прибыли после учений четыре американских военных корабля.
В частности, в порту Клайпеды пришвартовались два десантных корабля-дока (Arlington и Gunston Hall) и десантный корабль Kearsarge. Ракетный эсминец Paul Ignatius был направлен в Таллин.