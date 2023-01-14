Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» самой опытной армией в мире

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» является самой опытной армией из всех существующих в мире на данный момент. Об этом заявил ее основатель и руководитель Евгений Пригожин, соответствующее видеообращение опубликовала его пресс-служба в Telegram.

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Объясняя эффективность группы, предприниматель отметил, что ее бойцы воюют на протяжении многих лет. Пригожин подчеркнул, что все поставленные задачи они выполняют самостоятельно, так как располагают собственной военной техникой: самолетами, всеми видами реактивных систем залпового огня, системами противовоздушной обороны, артиллерией всех калибров, танками и боевыми машинами пехоты.

«Самое главное — это идеально отработанная система управления. ЧВК "Вагнер" всех слышит, каждый может сказать свое мнение. Командиры советуются с бойцами, а руководство ЧВК советуется с командирами», — заявил бизнесмен.

Руководитель группы также рассказал, что в рядах ЧВК действует жесточайшая дисциплина.

«Если приняты решения — все задачи выполняются, и никто не может дать заднюю», — заявил он, добавив, что именно поэтому ЧВК «шла вперед и будет идти вперед».

В том же видеообращении Пригожин показал человека, командовавшего штурмом Соледара. Имя военного он не назвал.