В Турции назвали сроки начала наземной операции в Сирии

Турецкие военные в любой момент могут начать военную операцию на севере Сирии, заявил в субботу, 14 января, официальный представитель президента Ибрагим Калын. Об этом пишет РИА «Новости».
«Наземная операция возможна в любой момент, учитывая уровень получаемых нами угроз», - подчеркнул Калын.
Ранее сообщалось, что Анкара возобновила удары по территории Иракского Курдистана.
В частности, военные самолеты обстреляли районы иракского Курдистана. Удар был нацелен на гору Матин, возвышающуюся над районом Амеди, к северу от Духока. Кроме того, деревни в Амеди обстреляла турецкая артиллерия.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя атаки ВС Турции, подчеркнул, что не исключает проведение наземной операции.