В Турции назвали сроки начала наземной операции в Сирии

Турецкие военные в любой момент могут начать военную операцию на севере Сирии , заявил в субботу, 14 января, официальный представитель президента Ибрагим Калын . Об этом пишет РИА «Новости».

В частности, военные самолеты обстреляли районы иракского Курдистана. Удар был нацелен на гору Матин, возвышающуюся над районом Амеди, к северу от Духока. Кроме того, деревни в Амеди обстреляла турецкая артиллерия.