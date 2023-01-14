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28 минут назад

В Турции назвали сроки начала наземной операции в Сирии

Илья Родин

Турецкие военные в любой момент могут начать военную операцию на севере Сирии, заявил в субботу, 14 января, официальный представитель президента Ибрагим Калын. Об этом пишет РИА «Новости».

В Турции назвали сроки начала наземной операции в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наземная операция возможна в любой момент, учитывая уровень получаемых нами угроз», - подчеркнул Калын.

Ранее сообщалось, что Анкара возобновила удары по территории Иракского Курдистана.

В частности, военные самолеты обстреляли районы иракского Курдистана. Удар был нацелен на гору Матин, возвышающуюся над районом Амеди, к северу от Духока. Кроме того, деревни в Амеди обстреляла турецкая артиллерия.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя атаки ВС Турции, подчеркнул, что не исключает проведение наземной операции.

Армия,В мире,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,
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