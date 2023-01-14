В зоне СВО предложили создать дисбаты для нарушителей

Для наведения порядка в российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) необходимо создать дисциплинарные батальоны. С таким предложением в интервью YouTube-каналу Fighterbomber выступил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский, его цитирует MK.RU.

Фото: LIBKOS / AP LIBKOS / AP

Ходаковский отметил, что проблемы, связанные с нарушителями дисциплины, актуальны в том числе и в зоне СВО. По его мнению, важно внести изменения в законодательство, так как сегодня вопросы, связанные с наведением порядка в войсках и допустимым воздействием на нарушителей в боевой обстановке, не регулируются надлежащим образом.

Комбат утверждает, что у командиров в действующих частях при столкновении с противником не так много способов привести личный состав к дисциплине.

«У обычного прилежного офицера, только что закончившего военное училище и академию, часто не хватает готовности мгновенно пресекать любое неповиновение солдат, находящихся под его ответственностью», — заметил он, добавив, что для решения проблемы важно создать в зоне СВО дисбаты.

Если это будет сделано, заниматься нарушителями будут «специально обученные люди», тогда как командиры смогут сосредоточиться на тактике и «не тратить время на то, чтобы нянчиться с непослушными подопечными», добавил Ходаковский.