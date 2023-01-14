В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
45 минут назад

Стало известно о ведении боев ЧВК «Вагнер» в восточной части Артемовска

Lenta.ru

Стало известно о ведении боев частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в восточной части Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщает РИА ФАН.

Стало известно о ведении боев ЧВК «Вагнер» в восточной части Артемовска
Фото: TwitterTwitter

Военные корреспонденты издания Александр Симонов и Сергей Чемеков рассказали, что боевые действия проходят за промышленными предприятиями, которые расположены на улице Патриса Лумумбы. При этом они уточнили, что атаки происходят в районе завода по производству шампанских вин.

«Эта улица днем используется только для экстренной медицинской эвакуации — если требуется раненых отправить в тыл. А так стараются по ней не перемещаться, это очень и очень небезопасно», — отметили журналисты.

Ранее более сотни помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулись из зоны специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что бойцы одними из первых приняли участие в СВО, штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Артемовском.

Армия,СВО,Александр Симонов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители