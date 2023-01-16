В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
36 минут назад

В «Росэнергоатоме» заявили об отсутствии обстрелов ЗАЭС с начала года

Lenta.ruиещё 3

С начала 2023 года обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Украины не было зафиксировано. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала, передает ТАСС.

В «Росэнергоатоме» заявили об отсутствии обстрелов ЗАЭС с начала года
Фото: РИА Новости РИА Новости

«В основном прилеты осуществляются в промзону, по объектам инфраструктуры, по объектам береговой линии. Непосредственно по атомной станции за весь период после Нового года ударов не было», — сказал Карчаа.

При этом в январе в Кремле назвали тревожной ситуацию с ЗАЭС. Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин при необходимости пообщается с генеральном директором МАГАТЭ, однако пока подобных мероприятий в графике лидера государства нет.

По мнению генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, соглашение по ЗАЭС не является чем-то невозможным, так как никто не заинтересован в ядерном инциденте.

Армия,Ренат Карчаа,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МАГАТЭ,Росэнергоатом,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители