В США оценили сроки обучения бойцов ВСУ работе с БМП Bradley

«Даже если бы США предоставили Украине БМП в полном объеме в тот же день, когда об этом было объявлено — 6 января (чего не произошло), и даже если эти БМП были бы новейшими, лучшими БМП в арсенале США (что маловероятно), Украине потребовались бы долгие месяцы, чтобы привести их в полную боеспособность, учитывая необходимость обучения и интеграции. Учитывая, что программа поставки БМП Украине будет походить на программы поставки БМП Ливану и Хорватии и потребуют ремонта техники, предположительно, потребуется даже более длительное время. Возможно, потребуется год или больше, прежде чем Украина сможет использовать БМП для защиты от российских вооруженных сил», — заявил эксперт.