Мобилизация: последние новости на сегодня 14 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 января 2023, в материале «Рамблера».

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Россиянам раскрыли подробности обучения на военных сборах

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Если в России будет принят закон о военных сборах для неслуживших мужчин старше 30 лет, то на таких мероприятиях они будут изучать военную технику и учиться стрелять, сообщает Ura.ru со ссылкой на экс-офицера, полковника в отставке Анатолия Матвийчука.

Он считает, что в рамках подобных военных сборов нужно дать гражданским представление о том, чем занимается армия. В том числе для этого следует изучать юридические тонкости службы и военные уставы. Кроме того, россияне будут изучать стрельбу из автомата Калашникова и метание гранат.

Как отметил бывший офицер, на сборы будут призваны те, кому будет позволять состояние здоровья.

«А те, которые здоровы и по каким-то причинам не попали в армию, то им хотя бы надо понять, что такое армия, как применять оружие и стрелять. Потому что при мобилизации они все равно будут призваны в армию, и если их призовут, то они будут выполнять функцию военнослужащих. Самое главное, чтобы это не повлияло на тех, кто не может резко "бросить" свою работу и отправиться на сборы», — предположил Матвийчук.

Путин поручил образовать центр реабилитации раненных в ходе СВО военных

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину РФ образовать специальный центр для реабилитации военных, которые получили ранения в ходе специальной военной операции, сказано на сайте Кремля.

Согласно документу, до 1 марта текущего года российскому правительству нужно «образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию, в том числе обучение и переобучение, участников специальной военной операции, здоровью которых в ходе ее проведения был нанесен ущерб».

Также будет разработана система адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей. Ответственными за выполнение поручения президента России назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица в российских регионах.

Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих

Министерство труда России подготовило проект закона, которым предлагается засчитывать период службы добровольцем в стаж государственных служащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что сегодня аналогично уже засчитывается в стаж у госслужащих период службы по мобилизации, а у россиян, работающих по найму, периоды службы добровольцем и по мобилизации. Действие законопроекта будет распространено на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Министерство напоминает, что периоды службы мобилизованных и добровольцев в специальной военной операции засчитываются в страховой стаж как день за два. При этом специальный стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для участников спецоперации также идет в двойном размере.