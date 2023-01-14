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17 минут назад

В Киеве прогремели взрывы

News.ruиещё 2

В Киеве прогремело несколько взрывов, сообщает Telegram-канал украинского издания «Зеркало недели». Воздушная тревога в городе не объявлялась.

В Киеве прогремели взрывы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Киев! Взрыв на левом берегу. Воздушная тревога в Киеве объявлена не была. Также сообщается о взрывах в городе Буча, — говорится в сообщении.

Кроме того, по сведениям издания, слышны взрывы в подконтрольной Киеву части запорожской области. Согласно сообщениям местных жителей в соцсетях, прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, но официально эта информация пока не подтверждена.

О взрывах в украинской столице сообщили также Telegram-каналы агентства УНИАН, телеканала ТСН. Издание «Страна.ua» отмечает, что Кроме Киева, взрывы слышны в городе Очаков Николаевской области.

Происходящее пока прокомментировал только глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом он ограничился постом всего из одного слова в своем Telegram: «Спокойно».

Ранее украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в Харьковской области. В столице региона прогремел взрывы. Кроме того, взрывы были слышны в Очакове. По данным властей Николаевской области, восемь человек получили ранения.

Армия,Андрей Ермак,
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