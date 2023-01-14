Спецоперация на Украине 14 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 января 2023 года.
Киев продолжает обстреливать ЗАЭС, заявили в «Росэнергоатоме»
Военные Украины стали меньше обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, при этом огонь по-прежнему беспокоящий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом» Рената Карчаая.
«Стрелять стали значительно меньше, и слава богу... дикость состоит в том, что стрелять вообще нельзя. Огонь сегодня беспокоящий. Вот этих вакханалий, артиллерийских истерик, последняя из которых была в самом конце ноября, их все это время не было», — сообщил он.
Отмечается, что теплоснабжение в городе удалось наладить, однако для этого были приложены большие усилия. Сама атомная станция электричество не даёт.
Советник гендиректора подчеркнул, что сотрудники АЭС и члены их семей продолжают получать угрозы со стороны Киева.
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР
Войска Украины за сутки 27 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Было выпущено 135 боеприпасов.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 27 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском — четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На горловском — шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров», — следует из заявления.
Огонь был открыт по семи населенным пунктам: Донецк, Горловка, Яковлевка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка. Информации о жертвах среди гражданских лиц не поступало.
В предыдущие сутки со стороны Вооруженных сил Украины было зафиксировано 19 обстрелов.
Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя
Россия готова к варианту, при котором целей специальной военной операции можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совбеза ООН постоянного представителя РФ при организации Василия Небензи.
«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — заявил дипломат.