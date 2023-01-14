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41 минуту назад

Кисида сообщил Байдену о намерении Японии купить ракеты Tomahawk

Lenta.ruиещё 2

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом, которая состоялась 13 января в Вашингтоне, лично передал ему намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Япония захотела срочно купить "Томагавки"
Фото: WikipediaWikipedia

Кисида отметил, что Япония и США находятся в беспрецедентно суровой и сложной обстановке в сфере безопасности. Глава японского правительства подчеркнул, что решение вопроса с приобретении ракет Tomahawk нужно решать безотлагательно.

Армия США получила первый наземный Tomahawk

Итогом встречи двух лидеров стало также и то, что США и Япония пообещали расценить «ядерную атаку России» по Украине как удар по всему человечеству.

Армия,Джозеф Байден,
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