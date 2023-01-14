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34 минуты назад

На Украине назвали неожиданного союзника в обороне границы

Lenta.ru

Бобры оказались неожиданным «союзником» Вооруженных сил Украины (ВСУ) при обороне госграницы. Об этом агентству Reuters рассказал представитель Волынской бригады территориальной обороны Сергей Хоминский.

На Украине назвали неожиданного союзника в обороне границы
Фото: ТАССТАСС

Он объяснил, что в последнее время на границе с Белоруссией люди не занимались разрушением бобровых плотин, и территория оказалась фактически затоплена. Также свой «вклад» внесли украинские болота и мягкая зима. Эти факторы привели к тому, что многие участки местности стали непроходимыми и ВСУ получили «значительное тактическое преимущество».

В ноябре 2022 года российские солдаты из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в беседе с «Лентой.ру» описали влияние погоды на боевые действия в Донбассе. По словам военных, дождливая и ветреная погода приводит к непролазной грязи, в которой вязнут грузовики и даже гусеничная техника. В частности, несколько танков танк увязли в черноземе и их пришлось брать на буксир и отправлять в ремонт.

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