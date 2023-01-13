Постпредство РФ раскрыло цель СВО

Целью специальной военной операции России является обеспечение соблюдения прав русскоговорящих людей на Украине. Об этом в интервью британской радиостанции LBC заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
«Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование. Наша цель состоит в том, чтобы права человека в этой стране уважались так же, как в других странах мира. Если в Бельгии люди, говорящие на французском и нидерландском языках, имеют одинаковые права, почему русскоговорящие не должны иметь такие же права на Украине?» — сказал он.
Отвечая на вопрос об отношениях между России и странами Запада, Полянский отметил, что Москва не доверяет им из-за откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда об использовании Минских соглашений с целью проведения модернизации украинской армии. Также он указал на то, что наращивание поставок вооружений Киеву со стороны НАТО лишь сильнее вовлекает альянс в конфликт на Украине.
Кроме того Полянский назвал позицию Лондона и Вашингтона, которые в марте отговорили Киев от участия в переговорах с Россией, «деструктивной».