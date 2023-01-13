Постпредство РФ раскрыло цель СВО

«Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование. Наша цель состоит в том, чтобы права человека в этой стране уважались так же, как в других странах мира. Если в Бельгии люди, говорящие на французском и нидерландском языках, имеют одинаковые права, почему русскоговорящие не должны иметь такие же права на Украине?» — сказал он.