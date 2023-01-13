RID: Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP-T

Италия приняла решение об отправке на Украину системы ПВО среднего радиуса действия SAMP-T. Об этом сообщает издание Rivista Italiana Defesa (RID) со ссылкой на источники.

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В публикации отмечается, что несколько дней назад передачу системы ПВО одобрила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Издание отмечает, что вопрос отправки данной системы оставался нерешенным «из-за нежелания министерства обороны и военных, учитывая, что на вооружении у Италии находятся только пять батарей SAMP/T и что одна из них в настоящее время развернута в Кувейте».

В статье утверждается, что после звонка президента США Джо Байдена Мелони изменила решение.

«Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и подробности в настоящее время засекречены», — говорится в публикации.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика планирует передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитные установки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.