Офис Зеленского сообщил о получении тяжелого вооружения от Запада

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Запад уже начал поставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом он рассказал в эфире телеканала BFMTV.

Ермак указал, что Киеву необходимы тяжелое вооружение и танки. «Я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров», — заявил он. Раскрывать детали поставок политик отказался. Он также выразил уверенность в том, что они продолжатся.