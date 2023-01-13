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3 часа назад

Офис Зеленского сообщил о получении тяжелого вооружения от Запада

Lenta.ruиещё 5

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Запад уже начал поставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом он рассказал в эфире телеканала BFMTV.

Офис Зеленского сообщил о получении тяжелого вооружения от Запада
Фото: ТАССТАСС

Ермак указал, что Киеву необходимы тяжелое вооружение и танки. «Я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров», — заявил он. Раскрывать детали поставок политик отказался. Он также выразил уверенность в том, что они продолжатся.

Ранее стало известно, что Германия может разрешить поставки тяжелых танков Leopard Киеву на следующей неделе. Уточнялось, что подобное решение может быть принято на встрече министров обороны союзных стран, которая пройдет на авиабазе в Рамштайне.

Армия,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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