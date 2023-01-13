Жительницы Соледара рассказали, как их пытались сжечь в подвале военные ВСУ

Украинские военнослужащие подожгли в Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР) подвал, в котором в тот момент укрывались несколько пенсионерок и их домашние животные, предварительно блокировав дверь. Об этом рассказали в пятницу ТАСС мирные жительницы освобожденного российскими войсками города, находящиеся сейчас в пункте временного размещения в Шахтерске (ДНР).

76-летняя жительница Соледара Надежда сообщила, что она и еще три остававшиеся в доме пенсионерки укрывались в подвале. По ее словам, перед поджогом военные заблокировали ведущую в него дверь.

"Подперли нас стулом <...>. Подвал дымом застелило, что дышать нечем, я уже думала - все", - вспоминает она.

Там же находилась и 70-летняя Светлана. "Нас подпалили, - продолжила она. - Они не крикнули:

"Женщины, выходите!" <...> Собаки задыхаются, женщины задыхаются <...>, а мы не знаем, что делать".

Пенсионерки рассказали, что регулярно прятались в подвале на протяжении 8 месяцев. Надежда отдельно поблагодарила российские силы за эвакуацию.

"Русские нас вывели, спасибо им! Вывезли хорошо, молодцы", - отметила она.

Светлана со своей стороны выразила надежду, что город отстроят и они смогут туда вернуться.