Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и захватом Соледара, осуществлялось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, которое предусматривало решение комплекса боевых задач. Об этом рассказали в Минобороны РФ .

В ведомстве отметили, что наступление включало в себя выполнение таких боевых задач, как блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара. Также в рамках операции российские войска поддерживала огнем штурмовая авиация и артиллерия.