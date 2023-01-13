В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
12 минут назад

Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Елена Прошина

Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и захватом Соледара, осуществлялось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, которое предусматривало решение комплекса боевых задач. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что наступление включало в себя выполнение таких боевых задач, как блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара. Также в рамках операции российские войска поддерживала огнем штурмовая авиация и артиллерия.

Непосредственно штурм городских кварталов Соледара, которые контролировали ВСУ, успешно провели добровольцы штурмовых отрядов «ЧВК "Вагнер"», заключили в Минобороны.

Команда CNN стала свидетелем организованного отступления ВСУ из Соледара

Напомним, что операция по освобождению города завершилась вчера вечером, 12 января.

Армия,Минобороны России,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители