Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Взятие городских кварталов Соледара было выполнено штурмовыми отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом в пятницу, 13 января, сообщило Минобороны России в своем Telegram -канале.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Он также подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.