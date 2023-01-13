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15 минут назад

Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Lenta.ru

Взятие городских кварталов Соледара было выполнено штурмовыми отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом в пятницу, 13 января, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"», — говорится в сообщении министерства.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Он также подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

Армия,СВО,Евгений Пригожин,Минобороны России,
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