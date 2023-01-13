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1 час назад

Шольц высказался о поставке танков Киеву

Елена Прошина

Германия продолжит оказывать поддержку Украине, но только в координации с союзниками. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает «РИА Новости».

Шольц высказался о поставке танков Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что Берлин уже существенно помог Украине и дальше продолжит это делать. При этом, по словам Шольца, Германия будет помогать не только «друзьям с Украины, которые борются за целостность и суверенитет своей страны», но и России.

«Мы будем это делать столько, сколько необходимо», — добавил он.

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Канцлер ФРГ подчеркнул, что хоть Берлин и будет оказывать поддержку Украине, но только «в тесной координации со своими друзьями и союзниками». Германия не станет делать «взволнованных заявлений» или «поспешных высказываний» по таким серьезным темам, которые связаны с войной, миром, безопасность страны и Европы, заключил он.

Армия,Олаф Шольц,
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