Шольц высказался о поставке танков Киеву

Германия продолжит оказывать поддержку Украине, но только в координации с союзниками. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает «РИА Новости».
Он отметил, что Берлин уже существенно помог Украине и дальше продолжит это делать. При этом, по словам Шольца, Германия будет помогать не только «друзьям с Украины, которые борются за целостность и суверенитет своей страны», но и России.
«Мы будем это делать столько, сколько необходимо», — добавил он.
Канцлер ФРГ подчеркнул, что хоть Берлин и будет оказывать поддержку Украине, но только «в тесной координации со своими друзьями и союзниками». Германия не станет делать «взволнованных заявлений» или «поспешных высказываний» по таким серьезным темам, которые связаны с войной, миром, безопасность страны и Европы, заключил он.