Шольц высказался о поставке танков Киеву

Германия продолжит оказывать поддержку Украине, но только в координации с союзниками. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Берлин уже существенно помог Украине и дальше продолжит это делать. При этом, по словам Шольца, Германия будет помогать не только «друзьям с Украины, которые борются за целостность и суверенитет своей страны», но и России.

«Мы будем это делать столько, сколько необходимо», — добавил он.