Пленный украинский военный рассказал РИА Новости, что вместе с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Новоселовского в Луганской народной республике (ЛНР) в боевых действиях участвовали и американцы.

По его словам, перед взятием в плен американцы сидели в подвале, а затем «ребята зашли и закидали гранатами». Он вспоминает, что были военные ВС России или ЧВК «Вагнер».

Военнослужащий добавил, что один из американцев выходил на связь по рации и просил о помощи.

«Он подошел к нам на точку, мы ему показали направление, и он пошел вызывать… У них своя эвакуация», — добавил украинский военный.

В ноябре сообщалось, что гражданин США Трент Дэвис поехал воевать на Украину и был убит в первом же бою. На тот момент он стал как минимум десятым американцем, погибшим в сражении в зоне спецоперации с 24 февраля.