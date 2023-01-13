Координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, а также первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что освобождение города Соледара является переломным моментом во всей специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Произошел переломный момент в принципе во всей специальной военной операции, потому что после Соледара уже начинаются совсем другие военно-тактические действия», – сказал он.

Водолацкий также добавил, что теперь будет «намного легче будет брать Артемовск, Краматорск и другие города». По его словам, захват Соледара перерезал линии снабжения ВСУ, по которым двигались поставки западного вооружения, поэтому Соледар играл очень большую роль.