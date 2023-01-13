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8 минут назад

В России заявили о переломном моменте в СВО на Украине

Елена Прошина

Координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, а также первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что освобождение города Соледара является переломным моментом во всей специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Произошел переломный момент в принципе во всей специальной военной операции, потому что после Соледара уже начинаются совсем другие военно-тактические действия», – сказал он.

Водолацкий также добавил, что теперь будет «намного легче будет брать Артемовск, Краматорск и другие города». По его словам, захват Соледара перерезал линии снабжения ВСУ, по которым двигались поставки западного вооружения, поэтому Соледар играл очень большую роль.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара

Вечером 12 января в Минобороны России заявили, что Соледар полностью перешел под контроль российских военных.

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