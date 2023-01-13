Пентагон выступил против поставок Украине дальнобойных бомб

В Пентагоне выступают против поставок Украине высокоточных дальнобойных боеприпасов GLSDB. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

По их словам, военное ведомство США считает поставки таких бомб ненужным.

"Представители министерства обороны США выражают обеспокоенность по поводу предложения … полагая, что сроки развертывания такого оружия могут занять слишком много времени", - пишет издание.

Foreign Policy отмечает, что на это могут уйти целые месяцы.