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19 минут назад

Foreign Policy: Пентагон выступил против поставок Украине дальнобойных бомб

Российская Газета

В Пентагоне выступают против поставок Украине высокоточных дальнобойных боеприпасов GLSDB. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

Пентагон выступил против поставок Украине дальнобойных бомб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, военное ведомство США считает поставки таких бомб ненужным.

"Представители министерства обороны США выражают обеспокоенность по поводу предложения … полагая, что сроки развертывания такого оружия могут занять слишком много времени", - пишет издание.

Foreign Policy отмечает, что на это могут уйти целые месяцы.

Пентагон задумал создать отражающие атаки России и Китая спутники

Осенью Киев предлагал Вашингтону право контролировать выбор целей для дальнобойных вооружений, если США будут поставлять такое оружие Украине.

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