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1 час назад

Сальдо заявил о намерении ВС РФ вернуть Херсон и Николаев

Ura.Ru

Российская армия вернется в оккупированный Херсон. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он также отметил, что Николаев ждет возвращения в состав своей Родины.

Сальдо заявил о намерении ВС РФ вернуть Херсон и Николаев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас временно оккупирован. Это желание есть. Как говорит практика, если чего-то хочешь, тебе поможет вся Вселенная. Мы вернемся», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Крым 24».

Он также отметил, что россияне смогут вернуться в Херсон уже в этом году.

Бывший командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин заявил 9 ноября о решении вывести ВС РФ из Херсона. Такое решение было принято для сохранения жизней военнослужащих и мирных жителей, так как Украина могла ударить по Каховской ГЭС, что привело бы к затоплению территории.

Армия,Владимир Сальдо,Сергей Суровикин,Верховный суд,
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