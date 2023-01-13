Сальдо заявил о намерении ВС РФ вернуть Херсон и Николаев

«Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас временно оккупирован. Это желание есть. Как говорит практика, если чего-то хочешь, тебе поможет вся Вселенная. Мы вернемся», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Крым 24».