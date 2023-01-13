Путин предложил освободить от службы мобилизованных врачей

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения «по освобождению от исполнения воинской обязанности» врачей, в том числе протезистов, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

« Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации», - говорится в поручении.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября президент Владимир Путин объявил о ее завершении. Министр обороны Сергей Шойгу, открывая первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции в конце декабря, признал, что при проведении частичной мобилизации в России были проблемы, однако они не замалчивались и оперативно решались.