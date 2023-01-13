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1 час назад

Водолацкий назвал освобождение Соледара переломным моментом во всей спецоперации

ТАСС

Освобождение города Соледара - это переломный момент во всей специальной военной операции, сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Произошел переломный момент в принципе во всей специальной военной операции, потому что после Соледара уже начинаются совсем другие военно-тактические действия. Сейчас уже намного легче будет брать Артемовск и другие города, Краматорск. Перерезан подвоз боекомплекта [для ВСУ], перерезаны транспортные артерии, по которым двигается западное вооружение, поэтому Соледар играл очень большую роль", - сказал Водолацкий.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что вечером 12 января российские войска освободили Соледар, за который в последние дни шли бои.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара

Как ранее заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский, взятие Соледара позволит вести огонь прямой наводкой по трассе между Славянском и Артемовском, а также поражать артиллерийским огнем цели на артемовском направлении. Он подчеркнул, что в этом смысле Соледар можно называть самым важным "кирпичом" для штурма Артемовска.

Армия,Политика,Видео,СВО,Андрей Баевский,Виктор Водолацкий,Минобороны России,Госдума,
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