"Произошел переломный момент в принципе во всей специальной военной операции, потому что после Соледара уже начинаются совсем другие военно-тактические действия. Сейчас уже намного легче будет брать Артемовск и другие города, Краматорск. Перерезан подвоз боекомплекта [для ВСУ], перерезаны транспортные артерии, по которым двигается западное вооружение, поэтому Соледар играл очень большую роль", - сказал Водолацкий.