Освобождение города Соледара - это переломный момент во всей специальной военной операции, сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Произошел переломный момент в принципе во всей специальной военной операции, потому что после Соледара уже начинаются совсем другие военно-тактические действия. Сейчас уже намного легче будет брать Артемовск и другие города, Краматорск. Перерезан подвоз боекомплекта [для ВСУ], перерезаны транспортные артерии, по которым двигается западное вооружение, поэтому Соледар играл очень большую роль", - сказал Водолацкий.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что вечером 12 января российские войска освободили Соледар, за который в последние дни шли бои.
Как ранее заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский, взятие Соледара позволит вести огонь прямой наводкой по трассе между Славянском и Артемовском, а также поражать артиллерийским огнем цели на артемовском направлении. Он подчеркнул, что в этом смысле Соледар можно называть самым важным "кирпичом" для штурма Артемовска.