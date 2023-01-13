Российские Су-24 напугали экипаж британского авианосца

В Великобритании выпустили документальный фильм, на котором запечатлена реакция экипажа флагмана британского флота авианосца HMS Queen Elizabeth на пролет над ним российских бомбардировщиков Су-24. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, кадры были сняты по пути к Суэцкому каналу в 2021 году во время первого боевого похода британского авианосца, принятого на вооружение в 2017 году.

В трейлере к фильму показано, как к авианосной группе приближаются три российских самолета, после чего в рубке Queen Elizabeth звучит сирена и начинается движение.

"У меня три русских самолета на расстоянии шести миль", - докладывает офицер по переговорному устройству.

После этого команда пытается связаться с экипажами российских самолетов и требует изменить курс. Однако самолеты проносятся над авианосцем, демонстрируя вооружение.

В публикации говорится, что летчики начали готовиться поднять в воздух истребители F-35B, однако не успели этого сделать. По данным Daily Mail, съемки были сделаны за несколько дней до того, как британский эсминец HMS Defender был обстрелян в Черном море, когда пытался вторгнуться в российские территориальные воды в Крыму.

Британские военные считают, что Су-24, пролетевшие над Queen Elizabeth, были подняты с авиабазы Хмеймим в Сирии. HMS Queen Elizabeth может нести более 65 самолетов и вертолетов, в том числе истребители пятого поколения F-35B. Экипаж авианосца превышает 1,5 тыс. человек.