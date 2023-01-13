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27 минут назад

В Британии показали, как российские Су-24 напугали экипаж авианосца Queen Elizabeth

Газета.Ru

В Великобритании выпустили документальный фильм, на котором запечатлена реакция экипажа флагмана британского флота авианосца HMS Queen Elizabeth на пролет над ним российских бомбардировщиков Су-24. Об этом сообщает Daily Mail.

Российские Су-24 напугали экипаж британского авианосца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, кадры были сняты по пути к Суэцкому каналу в 2021 году во время первого боевого похода британского авианосца, принятого на вооружение в 2017 году.

Названо «чудо-оружие» России, которого боятся США

В трейлере к фильму показано, как к авианосной группе приближаются три российских самолета, после чего в рубке Queen Elizabeth звучит сирена и начинается движение.

"У меня три русских самолета на расстоянии шести миль", - докладывает офицер по переговорному устройству.

После этого команда пытается связаться с экипажами российских самолетов и требует изменить курс. Однако самолеты проносятся над авианосцем, демонстрируя вооружение.

В публикации говорится, что летчики начали готовиться поднять в воздух истребители F-35B, однако не успели этого сделать. По данным Daily Mail, съемки были сделаны за несколько дней до того, как британский эсминец HMS Defender был обстрелян в Черном море, когда пытался вторгнуться в российские территориальные воды в Крыму.

Британские военные считают, что Су-24, пролетевшие над Queen Elizabeth, были подняты с авиабазы Хмеймим в Сирии. HMS Queen Elizabeth может нести более 65 самолетов и вертолетов, в том числе истребители пятого поколения F-35B. Экипаж авианосца превышает 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что aлагман британского Королевского флота HMS Queen Elizabeth у берегов Осло отработал высадку на норвежский берег британских истребителей F-35В и посадку на борт авианосца норвежских самолетов в рамках операции "Ахиллеан".

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