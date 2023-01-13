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1 час назад

В Минобороны допустили взятие Артемовска в котел

Мария Иванова

В Минобороны РФ заявили, что контроль над Соледаром позволит взять в котел группировку ВСУ в Артемовске. Об этом сообщили на брифинге военного ведомства.

Российские военные ранее рассказали, что вечером 12 января российские силы завершили освобождение Соледара.

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В Минобороны подчеркнули, что город имеет важное значение для продолжения успешного наступления.

«Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска», - заявили военные.

В Минобороны рассказали, что взять Соледар удалось благодаря «постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией».

По позициям ВСУ непрерывно наносились сосредоточенные удары, которые не позволяли украинским силам перебросить резервы, получить новые боеприпасы и отойти на другие рубежи обороны.

В ходе операции по освобождению города российские истребители уничтожили три самолета и вертолет Украины.

Армия,Видео,Минобороны России,
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