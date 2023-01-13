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10 минут назад

В ЛНР заявили, что восстановление ВСУ контроля над Соледаром невозможно

Газета.Ru

Военный эксперт из ЛНР Виталий Киселев заявил, что восстановление ВСУ контроля над Соледаром "практически невозможно". Об этом он сообщил в эфире "Первого канала".

В ЛНР заявили, что восстановление ВСУ контроля над Соледаром невозможно
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, на протяжении нескольких дней ВСУ пытались штурмовать Соледар, но это "привело к большим потерям".

Ранее сообщалось, что вечером 12 января завершено взятие под контроль города Соледара, сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что взятие Соледара позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске и "взять в котел" остающиеся там подразделения.

По информации министерства, в ходе операции по взятию Соледара российские подразделения совершили скрытый маневр, атаковали позиции Вооруженных сил Украины и блокировали город с северной и южной сторон. В результате были уничтожены более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения украинской армии.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что российские бойцы взяли Соледар под контроль. Он сообщил, что ВСУ потеряли убитыми 500 человек, которые не пожелали сдаваться в плен.

Армия,Виталий Киселев,Евгений Пригожин,Минобороны России,Первый канал,
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