В ЛНР заявили, что восстановление ВСУ контроля над Соледаром невозможно

Военный эксперт из ЛНР Виталий Киселев заявил, что восстановление ВСУ контроля над Соледаром "практически невозможно". Об этом он сообщил в эфире "Первого канала".

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По его словам, на протяжении нескольких дней ВСУ пытались штурмовать Соледар, но это "привело к большим потерям".

Ранее сообщалось, что вечером 12 января завершено взятие под контроль города Соледара, сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что взятие Соледара позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске и "взять в котел" остающиеся там подразделения.

По информации министерства, в ходе операции по взятию Соледара российские подразделения совершили скрытый маневр, атаковали позиции Вооруженных сил Украины и блокировали город с северной и южной сторон. В результате были уничтожены более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения украинской армии.