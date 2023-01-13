Команда CNN стала свидетелем организованного отступления ВСУ из Соледара

Американский телеканал CNN сообщил, что его команда стала свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара.

"Команда, расположенная примерно в 2,5 милях от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу [13 января] днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщило 13 января, что взятие под контроль Соледара было завершено вечером 12 января. В министерстве отметили, что взятие города позволит отрезать от снабжения украинские формирования в Артемовске и затем взять их в "котел".