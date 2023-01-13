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53 минуты назад

Команда CNN стала свидетелем организованного отступления ВСУ из Соледара

Газета.Ruиещё 7

Американский телеканал CNN сообщил, что его команда стала свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара.

Команда CNN стала свидетелем организованного отступления ВСУ из Соледара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Команда, расположенная примерно в 2,5 милях от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу [13 января] днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщило 13 января, что взятие под контроль Соледара было завершено вечером 12 января. В министерстве отметили, что взятие города позволит отрезать от снабжения украинские формирования в Артемовске и затем взять их в "котел".

До этого CNN сообщал, что командование ВСУ бросило своих солдат под Соледаром, хотя обещало, что они смогут отступить. По словам украинского военнослужащего, которого цитирует СМИ, ВСУ под Соледаром дали приказ "держаться до самого конца".

Армия,Минобороны России,
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