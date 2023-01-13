Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара

В Минобороны РФ заявили, что вечером 12 января Соледар полностью перешел под контроль российских военных. Об этом сообщили в ходе брифинга военного ведомства.

В Минобороны заявили, что город имеет важное значение для продолжения успешного наступления.

«Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска», - подчеркнули военные.

В Минобороны также сообщили, что за последние три дня в районе Соледара было уничтожено более 300 единиц украинского вооружения, потери живой силы ВСУ составили 700 человек.

10 января бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль территорию Соледара. Он рассказал, что в центре города сформировался котел, в котором все еще идут бои.