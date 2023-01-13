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19 минут назад

Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара

Мария Иванова

В Минобороны РФ заявили, что вечером 12 января Соледар полностью перешел под контроль российских военных. Об этом сообщили в ходе брифинга военного ведомства.

В Минобороны заявили, что город имеет важное значение для продолжения успешного наступления.

«Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска», - подчеркнули военные.

В Минобороны также сообщили, что за последние три дня в районе Соледара было уничтожено более 300 единиц украинского вооружения, потери живой силы ВСУ составили 700 человек.

Военкор Руденко показал кадры удара российской артиллерии по резервам ВСУ у Соледара

10 января бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль территорию Соледара. Он рассказал, что в центре города сформировался котел, в котором все еще идут бои.

11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не спешить» и дождаться официальных заявлений российских властей о Соледаре. Он отметил, что там «есть положительная динамика в продвижении».

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