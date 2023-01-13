Поэт и драматург Артис ушел добровольцем на СВО

Известный поэт и драматург Дмитрий Артис принял решение стать участником СВО в конце 2022 года. Об этом сообщила его друг поэтесса Инна Теплова, написав пост на его странице в соцсети, пишет МК.

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«Этот пост пишет для вас добрый друг Дмитрия. В декабре он ушел добровольцем на фронт. У Димы все хорошо, насколько это возможно в имеющихся обстоятельствах. Он связывается со мной и иногда просит выложить новое стихотворение», - написала она.

Позднее на странице появились фотографии Артиса с автоматом и в бронежилете. Где конкретно служит поэт неизвестно. По словам Тепловой, Дмитрий хотел быть полезным стране в таком качестве. Пока Артис подписал контракт на три месяца, но потом сможет его продлить.

«На данном этапе оговорены стандартные три месяца после учебки до ротации. В зависимости от обстановки он может еще на три остаться, если будет желание», - рассказала Теплова.