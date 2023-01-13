НАТО перебросит в Румынию авиасистемы AWACS для наблюдения за «российской военной активностью». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Авиационного командования Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отметила, что переброска самолетов бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) связана с действиями России на Украине.

«Не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать и защищать каждый дюйм территории союзников», - заверила она.

По словам Лунгеску, авиасистема AWACS способна обнаруживать самолеты на расстоянии сотен километров, что делает ее ключевым средством сдерживания и обороны НАТО. Самолеты должны прибыть в Румынию из Германии 17 января.

«Миссия рассчитана на несколько недель», - отмечается в сообщении.