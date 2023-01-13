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37 минут назад

В Германии оценили российские успехи в ходе СВО

Lenta.ru

Армия России скоро получит полный контроль над Донбассом в ходе специальной военной операции (СВО). Так успехи российских военных оценил экс-генерал бундесвера Эрих Вад в интервью газете Emma.

В Германии оценили российские успехи в ходе СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На востоке Украины, в районе Бахмута (Артемовска — прим. «Ленты.ру»), явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс», — заявил бывший бригадный генерал армии ФРГ.

По мнению военачальника, отправка западной техники из Германии не сможет решить стратегических проблем украинской армии.

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