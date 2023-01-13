Франция назвала сроки поставки на Украину колесных танков

Министр ВС Франции Себастьена Лекорню надеется, что колесные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в течение двух месяцев. Об этом он сообщил своему украинскому коллеге Алексею Резникову в ходе телефонного разговора, пишет ТАСС.

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«Министры договорились, что поставка колесных танков французского производства AMX-10 RC, о которой условились президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленского 4 января, состоится в течение двух месяцев», - говорится в заявлении.

Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.