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1 час назад

Франция назвала сроки поставки на Украину колесных танков

Елена Прошина

Министр ВС Франции Себастьена Лекорню надеется, что колесные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в течение двух месяцев. Об этом он сообщил своему украинскому коллеге Алексею Резникову в ходе телефонного разговора, пишет ТАСС.

Франция назвала сроки поставки на Украину колесных танков
Фото: wikimediawikimedia

«Министры договорились, что поставка колесных танков французского производства AMX-10 RC, о которой условились президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленского 4 января, состоится в течение двух месяцев», - говорится в заявлении.

Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Армия,Эмманюэль Макрон,Алексей Резников,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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