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18 минут назад

В ДНР рассказали о «пристрелке» украинских солдат наемниками НАТО

Lenta.ruиещё 4

Житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал, как натовские наемники «пристреливали» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам поселка. Об этом сообщает РИА Новости.

В ДНР рассказали о «пристрелке» украинских солдат наемниками НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что таким образом западные инструкторы обучали украинских военных пользоваться полученной техникой НАТО, в частности, самоходной артиллерией. При этом, уточнил беженец, в его селе «наемников было больше чем ВСУ».

Впоследствии, пожаловался Щербин, наемники отрабатывали навыки по жилым кварталам, причем стрельба велась из Опытного по соседнему Иванграду, а из Иванграда — по Опытному. «Чисто между собой перестрелку вели», — сказал мужчина.

Ранее житель близлежащей в Соледару Яковлевки рассказал, что накануне освобождения города там находились польские наемники, которые пренебрежительно относились к местному населению. «Мне говорили, что были поляки. Люди приехали забирать свои вещи, один из поляков вышел из соседнего дома с автоматом. Начал говорить "Пошли вон" или типа того. Начал стрелять вверх, прогнал их», — рассказал мужчина, уточнив, что сам он польских наемников не видел. Житель также сообщил, что солдаты ВСУ, как и наемники, вскрывали гаражи, забирали автотранспорт и генераторы.

13 января первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что из 20-25 тысяч военных, которые принимали участие в боях на стороне Киева в районе Соледара, около половины являются иностранными наемниками и военнослужащими стран НАТО.

Армия,СВО,Виктор Водолацкий,НАТО,Госдума,
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